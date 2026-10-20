Pamperși compensați 80% pentru adulți – cine beneficiază de facilitate

Pacienții asigurați în sistemul public de sănătate vor putea achiziționa scutece pentru adulți compensate în proporție de 80 de procente. Măsura a fost adoptată de Camera Deputaților, ca for decizional, iar pentru a putea fi aplicate normele trebuie promulgate de președintele Nicușor Dan.

„Pacienții asigurați în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au dreptul la scutece pentru adulți, compensate în proporție de 80% dintr-un preț de referință, în baza prescripției medicului specialist, indiferent de caracterul temporar sau permanent al afecțiunii”, conform proiectului de lege.

Pentru a beneficia de aceste prevederi, trebuie îndeplinite cumulativ trei condiții: pacientul să fie asigurat, prescrierea trebuie făcută de un medic specialist, iar compensarea se face în procentul menționat indiferent de afecțiune, temporară sau permanentă.

Măsura se referă strict la prețul de referință însă, dacă prețul de vânzare este mai mare decât cel de referință, diferența ar putea fi suportată din buzunarul cumpărătorului. Acest lucru se va stabili în normele de aplicare a legii.

Decizia are ca scop facilitatea accesului la produsele absorbante a pacienților care suferă de anumite afecțiuni, a persoanelor vârstnice precum și a celor cu dizabilități și are ca scop menținerea calității vieții acestora.