Păcăliți de GPS, salvați de jandarmi

de Vlad Bălănescu

Un turist din Bistrița-Năsăud a avut nevoie de ajutorul jandarmilor nemțeni după ce a fost păcălit de GPS. S-a întâmplat pe 7 martie 2026 când, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 16:50, un bărbat a solicitat sprijin după ce a rămas cu autoturismul împotmolit pe un drum forestier, menționând că nu știe cu exactitate unde se află. „Apelantul a transmis coordonatele GPS, iar o patrulă din cadrul Postului de Jandarmi Montan Durău s-a deplasat la locația indicată. Jandarmii montani au identificat persoanele (un bărbat și două femei) și le-au acordat sprijin pentru a scoate autoturismul și a ajunge în siguranță la drumul principal”, anunță Jandarmeria Neamț.

Păcăliți de GPS, salvați de jandarmi

Persoanele au precizat că doreau să se deplaseze către Lacul Bicaz, însă au ajuns pe drumul forestier urmând indicațiile aplicației de navigație GPS. Jandarmii montani recomandă turiștilor să verifice traseele indicate de aplicațiile de navigație și să evite drumurile forestiere sau greu accesibile, mai ales în zonele montane.

FOTO: Jandarmeria Neamț

