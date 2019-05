Alegerile de duminică vor trimite în Parlamentul European reprezentanții țării noastre pentru următorii 5 ani. Avem nevoie de patrioți în Europa, iar echipa PSD și-a asumat total și fără niciun echivoc misiunea de a apăra și promova interesele țării și ale românilor. Noi luptăm pentru demnitate, pentru respect, în Europa! Nu mai acceptăm dublul standard și discriminările. Susținem hotărât ca ceea ce e valabil în Uniune să fie valabil și la noi. Românii nu sunt și nu merită să fie tratați ca europeni de mâna a doua.

Votul pentru echipa PSD este un vot util, este vot pentru dezvoltare. Am reușit în doi ani să atragem aproape 9 miliarde de euro și am recuperat gravele întârzieri ale guvernării anterioare. Am lansat mari lucrări de infrastructură – autostrăzi, cale ferată, spitale și vom continua să lucrăm susținut în această direcție. Avem mii de proiecte în întrega țară care aduc oamenilor binecuvântările civilizației – asfalt, apă, canalizare, gaz, școală modernă, asistență medicală.

Doar noi, PSD, ne-am asumat misiunea renașterii în forță a agriculturii românești!

Doar noi, PSD, garantăm continuarea creșterii salariilor, a pensiilor și a bunăstarii. În cei doi ani și ceva de guvernare am reușit să scoatem din deprivare materială – adică din sărăcie cruntă – peste 1,6 milioane de români! Acum viața este mai bună pentru aproape orice român!

Așadar dragi români, duminică, un vot pentru PSD este un vot contra demolării, dezbinării și sărăciei!

Votul pentru PSD este un vot pentru construcție, pentru dezvoltare și pentru mai multă bunăstare!