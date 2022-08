După problemele cu certificatul ORNISS, care permite accesul la informații clasificate și pe care Sorin Ulea nu l-a mai primit din 2012, acesta a fost înlocuit recent de la conducerea DSVSA Neamț. Numirea noului director executiv s-a produs ieri, iar ordinul de la București prevede ca Ovidiu Boșteanu să dețină funcția pentru o lună, până pe 22 septembrie inclusiv.

Medicul veterinar Ovidiu Boșteanu, coordonator pe zona Târgu Neamț, declară că speră să nu fie probleme cu acordarea certificatului ORNISS în această lună, cât este director executiv interimar. „Este o șansă ca după 20 de ani, eu pornind de jos, am fost și inspector la poliția animală, am terminat facultatea în 2000, am intrat în DSV Neamț în 2001, mi-am dat primariatul în 2011 și sunt coordonator pe zona Târgu Neamț, să ajung la conducere. Prioritățile mele sunt colegii mei, medicii veterinari și ca lucrurile să fie bine în județ din punctul nostru de vedere, să ajutăm oamenii, să fim lângă ei. Eu am gestionat singur focarul de pestă porcină africană din zonă, cel mai mare din județ, cred că am experiență după atâția ani de muncă în teren și consider o oportunitate șansa oferită de autoritatea națională. Sunt convins că voi colabora foarte bine cu domnul director adjunct Constantin Lipan, care mi-a fost șef și de la care am învățat în primii mei ani în această instituție”, ne-a declarat proaspătul director executiv.

C.I.