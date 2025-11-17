Ordin de începere pe A8 pe tronsonul Grințieș – Pipirig din Neamț

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis luni, 17 noiembrie, ordinul de începere a lucrărilor de proiectare pentru tronsonul montan Grințieș- Pipirig, catalogat „cel mai dificil segment din autostrada A8„, de către directorul companiei, Gabriel Budescu.

Este vorba despre un segment lung de 34,1 kilometri, care va traversa munții Carpați pe raza județului Neamț, ce va fi executat de firmele omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, asocierea SA&PE Construct SRL – Tehnostrade SRL – Spedition UMB – Euro Asfalt, pentru suma de de 5,97 miliarde lei (fără TVA). Durata de realizare este de 54 de luni, care începe cu cele 14 luni – etapa de proiectare și 40 de luni pentru execuție.

Segmentul Grințieș – Pipirig este de o complexitate tehnică ridicată întrucât include numeroase structuri, precum și importante lucrări de consolidări și excavări. Vor fi 16 tuneluri, cel mai lung de 940 metri, 60 de poduri și viaducte, două dintre acestea cu peste 1.000 metri lungime – cel mai lung pod este cel peste râul Bistrița cu 1.275 metri și 12,7 milioane mc de excavări, a explicat directorul CNIR, Gabriel Budescu într-o emisiune televizată de duminică seara.

„Am intrat în linie dreaptă cu toate tronsoanele din sectorul montan al A8. Toată secțiunea montană este grea, dar lotul cu cele mai mari provocări este Grințieș – Pipirig”, a declarat șeful CNIR.