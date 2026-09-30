Orchestra Curcubeu în Lumea Poveștilor la Sala Cernegura, Casa de Cultura a Sindicatelor Piatra Neamț

Ce se întâmplă atunci când cele mai îndrăgite povești ale copilăriei se întâlnesc într-un singur spectacol? Se naște o aventură plină de muzică, magie, umor și… muuuultă interacțiune!

Orchestra Curcubeu este o echipă veselă și plină de energie care pornește într-o călătorie fantastică prin lumea poveștilor. Dar drumul lor nu este deloc unul obișnuit: la fiecare pas îi așteaptă indicii misterioase, ghicitori, cântece, jocuri și provocări care îi conduc către personaje îndrăgite din universul copilăriei.

Aici începe partea cea mai importantă: copiii din public devin parte din poveste! Ei trebuie să fie atenți, să descopere indiciile și să ghicească personajul care se ascunde în spatele fiecărei enigme. Iar atunci când răspunsul este găsit, personajul misterios își face apariția pe scenă și… povestea se transformă într-un adevărat spectacol muzical, cu cântec, dans, joc și voie bună!

De la Scufița Roșie, Albă ca Zăpada și Motanul Încălțat, până la personajele fantastice din Cartea Junglei, Vrăjitorul din Oz, Pinocchio.

🪄 Misterele Magiei

📍 Sala Cernegura, Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț

📅 Duminică, 4 octombrie 2026 🕚 11:00

🎫 Biletele pot fi achiziționate de la Agenția Casei de Cultură, program L-V, 9-17 și online.

Spectacol exclusiv cu actori.