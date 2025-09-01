Un nou contingent format din 40 de pompieri români a ajuns la sfârșitul lunii august în Grecia. Aceștia vor înlocui echipele care, timp de două săptămâni, au sprijinit autoritățile elene prin activități de stingere a incendiilor și monitorizare a zonelor cu risc din estul Atenei.

Din acest contingent fac parte și opt pompieri nemțeni, potrivit informațiilor furnizate de căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț.pompieri neamt grecia

„În această perioadă, din cadrul modulului specializat pentru stingerea incendiilor care va acționa în Republica Elenă fac parte și  pompieri nemțeni:

  • Lt. Pricope Iulian  (locțiitor comandant Detașament Roman va îndeplini functia de on-site comander)
  • Plt.adj. Ciocanariu Dumitru (conducător autospeciale în cadrul Detașamentului Târgu-Neamț)
  • Plt.adj. Macovei Iulian (comandant echipaj și conducător autospeciale în cadrul Detașamentului Piatra-Neamț)pompieri neamt grecia 2
  • Plt.maj. Azamfirei Alexandru (comandant echipaj și conducător autospeciale în cadrul Detașamentului Târgu-Neamț – Garda nr 2 de Intervenție Poiana Teiului)
  • Sg.maj. Andrei Iustin (servant în cadrul Detașamentului Târgu-Neamț)
  • Sg.maj. Pașcu Mihăiță (servant în cadrul Detașamentului Piatra-Neamţ)
  • Sld. Corfu Ionuț (servant în cadrul Detașamentului Târgu-Neamț)
  • Sld. Ungureanu Valeriu (servant în cadrul Detașamentului Târgu-Neamț – Garda nr 2 de Intervenție Poiana Teiului)”, se arată într-un comunicat de presă al sursei citate.

