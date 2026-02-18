Opt oferte pentru lotul 3 Bălcăuți–Siret din Drumul Expres Suceava–Siret: contract de 1,55 miliarde lei

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a primit opt oferte pentru construcția lotului 3 Bălcăuți–Siret din Drumul Expres Suceava–Siret, un tronson de 55,7 km, cu o valoare estimată a contractului de 1,55 miliarde lei (fără TVA), a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Cine a depus oferte

BOG’ART SRL (lider) – STRACO HOLDING SRL – BIG CONF SRL – ADURO SRL (România)

CONCELEX SRL (lider) – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL – AVTOMAGISTRALI EAD – HYDROSTROY AD (România – Bulgaria)

DANLIN XXL SRL (lider) – INTERTRANSCOM IMPEX SRL – EVROPEISKI PATISHTA AD (România – Bulgaria)

DIMEX 2000 COMPANY SRL (lider) – CON-A OPERATIONS SRL – ROAD SOIL SRL (România)

DRUM ASFALT SRL (lider) – SELINA SRL – CITADINA 98 SA (România)

FRASINUL SRL (lider) – STRAZI CONCEPT SRL – GOTT STRASSE SRL – BITUMINA GmbH – BULGARIA EOOD – INFRA EXPERT AD (România – Bulgaria)

NESS PROIECT EUROPE SRL (lider) – MIS GRUP SRL – PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL (România)

FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL (România – Ucraina)

Durata și lucrările incluse

Câștigătorul va avea la dispoziție 42 de luni pentru proiectare și execuție (12 luni proiectare + 30 de luni execuție). Contractul vizează:

12,65 km de drum expres nou;

modernizarea DN2 între finalul drumului expres și intrarea în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe aprox. 1,45 km;

modernizarea Drumului Național M19, pe teritoriul Ucrainei, pe aprox. 15 km.

Pe traseu sunt prevăzute:

12 structuri, inclusiv un pod peste râul Siret de 967 m;

un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

Întregul proiect Suceava–Siret (valoare totală 5,74 miliarde lei, fără TVA) este finanțat prin SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei).

Evaluare până în mai 2026. Loturile 1 și 2, deja în competiție

Pentru loturile 1 și 2 au fost depuse 12 oferte (câte 6 pe fiecare lot), la data de 30.01.2026. În continuare, Comisia de Evaluare va analiza ofertele „în conformitate cu documentația de atribuire și cu legislația în vigoare”, cu încadrare în termenul din Regulamentul UE nr. 1106/2025, respectiv luna mai 2026, potrivit CNAIR.

Licitația pentru proiectarea și execuția drumului expres Suceava–Siret a fost lansată pe 5 ianuarie, cu o valoare estimată de 4,56 miliarde lei. Tronsonul final, Bălcăuți–PTF Siret, va fi tratat printr-o conexiune separată pentru gestionarea fluxului de camioane din vamă; licitația pentru acest lot a fost lansată pe 16 ianuarie.

Drum expres, nu autostradă: 120 km/h și noduri denivelate

Deși inițial s-a discutat despre profil de autostradă, soluția finală este drum expres, cu viteză de proiectare 120 km/h, două benzi pe sens, separator median, fără bandă de urgență (dar cu acostament consolidat), intersecții denivelate (noduri rutiere), fără acces direct din proprietăți.

Sunt prevăzute 4 noduri rutiere principale: Suceava, Dărmănești, Bălcăuți și Siret.

Proiectul este considerat „piesa lipsă” din coridorul care leagă Portul Constanța și Bucureștiul de granița de nord și este prezentat ca având rol civil și militar, asigurând conectarea infrastructurii rutiere din România cu cea din Ucraina și preluând o parte din traficul greu de pe DN2 (E85).