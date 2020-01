Opt autospeciale noi la Ambulanța Neamț

Astăzi, 20 ianuarie, ultimele 8 noi ambulanțe primite au fost repartizate substațiilor Serviciului de Ambulanță Neamț. Documentele au fost înmânate de prefectul George Lazăr fiecărui ambulanțier în parte, care le-a urat succes și activitate fără incidente.

Din cele opt autospeciale, 3 sunt pentru transportul pacienților și 5 sunt pentru asistență medicală de urgență. „Aceste 8 noi ambulanțe primite sunt în continuarea programului finanțat cu fonduri europene. Am primit 3 autospeciale Renault de tip A pentru transport medical și 5 autospeciale Volskwagen de tip B2 cu ambulanțier și asistent medical, dotate de ultimă generație. La substația de la Roman am repartizat două ambulanțe B2 și una tip A, la Târgu Neamț o ambulanță A și una B2, la Bicaz una B2 și la Ceahlău B2 fiindcă sunt 4×4 și sunt necesare pentru zona de munte. Cele trei ambulanțe de la Târgu Neamț care au ars în toamna anului trecut am fost despăgubiți pe asigurare și, având în vedere repartiția de autospeciale, este acoperit necesarul de ambulanțe și activitatea de asistență medială de urgență nu a fost afectată”, a declarat dr. Dorice Albu, managerul interimar al SAJ Neamț.

Aceste ultime autospeciale primite la Neamț fac parte din programul de achiziție cu finanțare europeană al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, semnat în toamna anului 2018. Până acum, SAJ Neamț a mai primit 8 ambulanțe B2 în luna decembrie 2018, din care 2 au fost repartizate la Târgu Neamț, 2 la Roman, 1 la Bicaz și 3 au rămas la Piatra Neamț. În luna iunie, au mai fost repartizate 2 ambulanțe tip C cu medic, împărțite între Piatra Neamț și Roman. (C.I.)