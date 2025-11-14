SOCIALACTUALITATEADVERTORIAL

Oportunități de angajare stabile în domeniul electric și construcții civile – București, Ilfov, Giurgiu

Oportunități de angajare stabile în domeniul electric și construcții civile – București, Ilfov, GiurgiuCompania Beplight SRL angajează personal motivat pentru diverse posturi:

Electricieni de medie și joasă tensiune
Muncitori necalificați în domeniul lucrărilor electrice (instalații, mentenanță, rețele electrice etc.)
Zidari și finisori pentru construcții civile
Ne adresăm în special persoanelor serioase, responsabile și dornice să își construiască o carieră stabilă. Experiența nu este obligatorie — oferim instruire la locul de muncă și sprijin pentru dezvoltarea profesională.

Beneficii:

Cazare asigurată
Loc de muncă stabil, pe termen lung
Posibilitatea de creștere salarială în funcție de performanță
📍 Locația lucrărilor: București, Ilfov și Giurgiu
📞 Telefon: 0742 085 000
📧 Email: [email protected]

Dacă ești din zona Moldovei și cauți un loc de muncă sigur și serios, Beplight te așteaptă în echipa sa!

În atenția marilor contribuabili: ANAF anunță intensificarea acțiunilor de control

