Mediul de afaceri din județul Neamț a raportat către AJOFM sute de locuri de muncă disponibile în mai toate domeniile de activitate. „821 de locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici pentru săptămâna 01 – 05 septembrie 2025. În funcție de nivelul de calificare, 677 locuri de muncă sunt pentru persoane calificate, iar 144 de locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 763 de locuri de muncă sunt pentru persoane cu studii medii sau profesionale,, iar 58 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare”, conform Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț.

Zona Piatra Neamț, care include și localitățile limitrofe, oferă cele mai multe oportunități de angajare, 571, iar la Roman sunt disponibile 191 de locuri de muncă. Mai puțin este de lucru la Târgu Neamț unde sunt disponibile 58 de job-uri. În ce privește cererea de personal din zona reședinței de județ, la mare căutare sunt inginerii, în special mecanicii, fiind vacante 20 de posturi de acest fel. Se recrutează personal cu studii superioare calificat în ocupații precum coordonator sănătate și securitate în muncă, economist – 3, și câte un manager social media, medic veterinar și proiectant inginer mecanic. În multe alte ocupații este nevoie de personal, informații suplimentare putând fi obținute la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Piatra Neamț.

Și angajatorii din zona Roman au nevoie de ingineri, șapte, iar licențiații mai au la dispoziție trei posturi de inspector de specialitate, ar mai fi nevoie de câte un manager achiziții, specialist dezvoltare și specialist marketing. La polul opus, pentru cei care nu au nici un fel de calificare sunt vacante 29 de locuri de muncă. Se recrutează 12 brutari, 19 confecționeri textiliști, dar și de personal calificat ca electrician, fochist, barman sau sudor. La Târgu Neamț nu se acoperă de ceva vreme un loc de muncă ca inginer specializat în industria alimentară și unul de medic veterinar. Se pot angaja în această săptămână cei care sunt calificați ca mecanic auto, electrician, vulcanizator sau gaterist.

Lista completă a locurilor de muncă disponibile prin AJOFM Neamț o puteți consulta mai jos.

(G. S.)