Oportunități de angajare în Neamț: inginerii sunt la mare căutare

Mediul de afaceri din județul Neamț a raportat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă că până la finele celei de-a doua decade a lunii septembrie sunt disponibile aproape 900 de posturi. „899 locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici pentru săptămâna 15-19 septembrie. În funcție de nivelul de calificare 688 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate, iar 211 locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 842 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale, iar 57 sunt pentru persoanele cu studii superioare”, conform AJOFM.

Mai mult este de lucru în zona Piatra Neamț și împrejurimi unde se recrutează 548 de noi salariați, în timp ce la Roman 298 de job-uri sunt libere. Mai puțin este de lucru la Târgu Neamț unde sunt 58 de job-uri. De remarcat că dintre licențiați la mare căutare sunt inginerii. 20 de posturi de acest fel sunt de la angajatori din zona reședinței de județ și se pot angaja geodezi, constructori mecanici sau automatiști. Personalul de înaltă calificare mai are la dispoziție un post de coordonator sănătate și securitate în muncă, ar mai fi nevoie de trei economiști, un manager social media și un proiectant inginer instalații. Ca pondere în totalul posturilor neacoperite primează cele de muncitor necalificat, 53. Relații suplimentare pot fi obținute la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Piatra Neamț.

În zona Roman angajatorii au nevoie de 16 ingineri cu diverse specializări. Pentru licențiați mai este un post de coordonator sănătate și securitate în muncă și se mai recrutează un manager achiziții. Pentru cei cu studii medii sau profesionale sunt locuri de brutar, barman, lăcătuș mecanic, precum și lucrător comercial. La Târgu Neamț sunt numai două job-uri pentru personal de înaltă calificare și este nevoie de un inginer specializat în industria alimentară și un medic veterinar. Se mai pot angaja cei calificați ca sudor, vulcanizator, electrician, lăcătuș mecanic sau mecanic auto și operator industria alimentară.

Lista completă a locurilor de muncă disponibile prin AJOFM în Neamț o puteți consulta mai jos.

(G. S.)