Procurorii Parchetului General și polițiștii continuă acțiunea denumită generic Operațiunea „JUPITER”, iar pe parcursul zilei de 5 iunie sunt anunțate 455 de percheziții în toată țara în cadrul a 97 de acțiuni operative. Două dintre acțiuni sunt coordonate de IPJ Neamț, descinderile având loc în județele Neamț și Suceava vizând infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la infracțiunea de înșelăciune și la fals in înscrisuri sub semnătură privată. „În cursul zilei de astăzi, 5 iunie 2025, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), în cadrul Operațiunii „JUPITER”, se desfășoară 97 acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în aplicare 455 de mandate de percheziție domiciliară și 114 de mandate de aducere”, anunță Parchetul General.

Dosarele au ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, spălarea banilor, abuz în serviciu, contrabandă, fals informatic, obținere ilegală de fonduri, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, camătă, tăinuire, distrugere, lovirea sau alte violențe, bancrută frauduloasă, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, contrafacere și acces ilegal la un sistem informatic.

„Operațiunea „JUPITER” reprezintă mobilizarea instituțiilor de aplicare a legii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cooperarea dintre Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, concretizată prin acțiuni desfășurate simultan la nivel național, reflectă angajamentul instituțional de a asigura aplicarea legii într-un mod coerent și vizibil, prin combaterea criminalității organizate și specializate. Prin acțiunile derulate se urmărește consolidarea încrederii cetățenilor în sistemul de justiție și crearea unui mediu social bazat pe siguranță, responsabilitate și respect pentru lege”, mai arată sursa citată.

