Operațiunea „Jupiter 6” – ziua a patra. Aproape 400 de percheziții în dosare cu prejudicii toate de peste 33 de milioane de lei

Operațiunea „Jupiter 6” continuă și astăzi, 5 noiembrie, când vor fi puse în aplicare 397 de mandate de percheziție domiciliară în București și mai multe județe din țară.

„Cercetările vizează o gamă largă de infracțiuni, printre care evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, abuzul în serviciu, gestiunea frauduloasă, falsul și uzul de fals, falsul informatic, proxenetismul, furtul și furtul calificat, tentativa la omor, agresiunea sexuală asupra minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, tăinuirea, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, infracțiunile la regimul produselor accizabile, tăierea ilegală și furtul de arbori, infracțiunile la regimul deșeurilor”, precizează comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Prejudiciul total pentru dosarele vizate de aceste percheziții este de 33.090.760 de lei.

„O componentă importantă a operațiunii o reprezintă combaterea infracționalității economico-financiare și recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului de stat și patrimoniului persoanelor fizice și juridice. În acest sens, sunt vizate identificarea bunurilor și valorilor provenite din activități infracționale, indisponibilizarea acestora și instituirea măsurilor asigurătorii necesare pentru garantarea recuperării prejudiciilor.

Totodată, o atenție deosebită este acordată combaterii infracțiunilor la regimul armelor și munițiilor. În mai multe cauze penale sunt cercetate persoane care ar fi achiziționat sau ar deține fără drept arme și muniții neletale supuse autorizării, prin intermediul comenzilor online, precum și persoane suspectate de deținerea ilegală a unor arme letale.

Investigațiile vizează, de asemenea, fapte care aduc atingere mediului și patrimoniului natural, fiind cercetate activități ilegale de gestionare și eliminare a deșeurilor, dezmembrări auto fără autorizație, transportul și abandonarea deșeurilor, precum și tăierea ilegală și furtul de arbori”, se mai arată în comunicatul PICCJ.

Vom reveni pe parcursul zilei cu informații privind perchezițiile desfășurate.

Z.C.