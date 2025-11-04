Operațiunea „JUPITER 4” – ziua 2: peste 200 de percheziții în toată țara

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție anunță a doua zi a operațiunii „JUPITER 4”. Pe 4 noiembrie au loc 42 de acțiuni operative, în cadrul cărora au loc 211 de percheziții domiciliare, fiind puse în executare 68 mandate de aducere în mai multe județe ale țării. „Activitățile au ca scop identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societății, prejudiciul estimativ fiind de 16.011.512,04 lei, 250.000 euro, 283.000 dolari”, conform unui comunicat al Parchetului General.

În cauzele instrumentate de procurori sunt vizate infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, contrafacere, infracțiuni de falsificare de instrumente oficiale, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, violarea vieții private, abuz în serviciu, infracțiuni silvice, camătă, abuz de încredere, înșelăciune, furt calificat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Sursa citată arată că în cadrul operațiunii din 4 noiembrie accentul este pus și pe combaterea infracțiunilor silvice, care reprezintă o amenințare gravă la adresa mediului înconjurător, punând în pericol biodiversitatea, resursele forestiere și echilibrul ecologic, fiind esențială prevenirea acestor fapte pentru protecția durabilă a pădurilor și a comunităților care depind de ele.

„Operațiunea „JUPITER” contribuie la consolidarea eforturilor instituțiilor de aplicare a legii pentru combaterea fenomenului infracțional la nivel național, prin acțiuni coordonate și eficiente care vizează destructurarea rețelelor implicate în activități ilegale. Precizăm că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, conform Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Se pare că în a doua zi a operațiunii JUPITER nu sunt descinderi imobiliare în județul Neamț, la fel cum au fost pe parcursul zilei de 3 noiembrie (amănunte aici și aici).

VIDEO: Parchetul General