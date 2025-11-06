Operațiunea „JUPITER 4” – acțiuni extinse în județele Moldovei 

Acțiunea Parchetului General intitulată Operațiunea „Jupiter 4”, a adus sute de percheziții în toată țara, parte din descinderile imobiliare având loc în județele Regiunii Nord-Est. Anchetatorii cercetează fapte precum evaziune fiscală, tăieri ilegale de arbori, furt de combustibil și infracțiuni de corupție. Una din spețe urmărește tăieri de arbori și furt calificat comise în județul Bacău pentru care au avut loc percheziții în orașele Buhuși și Moinești. La Buhuși, ancheta vizează două dosare penale privind tăieri fără drept de arbori, cu prejudicii estimate de 30.000 lei și 6.400 lei. Cinci persoane sunt suspectate că în ianuarie 2025 au pătruns noaptea în fondul forestier din zona Lespezi, unde au tăiat material lemnos care a fost transportat cu căruțele. Într-un alt caz, reprezentanții Direcției Silvice Bacău au constatat la Ciolpani tăierea și sustragerea a peste 570 de arbori, inclusiv distrugerea unei camere de supraveghere instalate de personalul silvic.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești au coordonat 8 percheziții și au instituit măsuri asigurătorii într-un dosar de furt de material lemnos cu prejudiciu de 18.000 lei, alte cazuri fiind documentate pe raza comunei Agăș. Tot în Bacău, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal au descins în 6 locații într-o cauză de furt calificat, vizând o rețea de 22 de persoane care ar fi sustras combustibil din cisterne. În acest caz este un prejudiciul estimat de 20.000 de euro. În cadrul aceleiași operațiuni Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț a pus în executare trei mandate de percheziție pe raza județului Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală cu o pagubă de circa 826.500 lei (amănunte aici).

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a coordonat percheziții simultane, una în Suceava și două în Bacău, într-un caz de abuz de încredere și înșelăciune, cu o pagubă de 100.000 lei. Faptele cercetate vizează încheierea unui contract de leasing, fără recuperarea bunului de către beneficiarul legal. La Iași sunt cercetate fapte de înșelăciune prin livrare fictivă de piese auto, în acest caz fiind o pagubă de 120.000 lei. Administratorul unei firme din Pașcani este acuzat că a indus în eroare persoanele vătămate, promițând livrarea unor piese auto pentru care a încasat sumele de bani, fără a le furniza ulterior.

În comunicatul oficial al Parchetului General din 5 noiembrie nu au fost incluse acțiuni operative în județele Vaslui și Botoșani, însă Operațiunea „Jupiter 4” continuă și este posibil ca anchetatorii să acopere aceste zone în perioada următoare. La nivel național, prejudiciul cumulat în dosarele instrumentate în cadrul Operațiunii „Jupiter 4” depășește 61 de milioane lei și 476.000 euro, iar 118 persoane au ajuns la audieri. Scopul este recuperarea produsului infracțional și combaterea activităților economice ilegale care afectează bugetul de stat și mediul. Comunicatul oficial subliniază importanța cooperării între parchetele teritoriale și unitățile poliției judiciare în combaterea criminalității economice și de mediu.