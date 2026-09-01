Operațiunea europeană SPEED ajunge în Neamț

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț desfășoară, în perioada 31 august – 6 septembrie, acțiuni de verificare a respectării regimului legal de viteză, în cadrul operațiunii europene SPEED, coordonată de ROADPOL – Rețeaua Europeană de Poliție Rutieră.

Potrivit IPJ Neamț, controalele vor viza cu prioritate arterele intens circulate din județ, iar echipamentele de măsurare a vitezei vor fi utilizate la capacitate maximă. Echipajele de poliție vor fi prezente în trafic atât pentru depistarea șoferilor care depășesc limitele legale, cât și pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe toți participanții la trafic să respecte regimul legal de viteză, deoarece acesta „poate face diferența dintre o tragedie și un drum parcurs în siguranță”, au transmis reprezentanții instituției.

IPJ Neamț subliniază că viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. Indiferent de destinație, respectarea limitelor de viteză este, potrivit polițiștilor, una dintre cele mai simple măsuri prin care pot fi prevenite tragediile de pe șosele.

Operațiunea SPEED este parte a unei serii de acțiuni organizate la nivel european de ROADPOL, cu scopul reducerii numărului de accidente și al creșterii disciplinei în trafic.

Ioana Mărcuțianu