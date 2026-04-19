Operațiune RELEU a Poliției în Neamț, Bacău și alte 3 județe – radare în cascadă pe DN15

Continuă acțiunile întreprinse de forțele de ordine în week-end, cu obiectivul de a reduce numărul accidentelor grave. Astăzi, 19 aprilie, Poliția organizează o acțiune de tip RELEU pe DN15, drum care leagă Moldova de Transilvania.

La operațiunea ce se va desfășura între orele 13:00 și 17:00 vor participa polițiști din Neamț, Bacău, Harghita, Mureș și Cluj. Echipajele sunt dispuse succesiv, pe tot traseul, astfel încât nicio abatere să nu scape neobservată. Dacă ai trecut de un radar în Neamț, nu răsufla ușurat – probabil te așteaptă un altul în Bacău.

„Primele acțiuni pe acest sector de drum, au avut loc pe 11 ianuarie, 15 februarie și 8 martie a.c., reușind să ne atingem de fiecare dată obiectivul propus, 0 accidente pe DN15. Acțiunea se va desfășura în sistem RELEU, cu participarea structurilor rutiere din toate cele 5 județe traversate de DN 15, și vizează întreaga gamă de abateri de la regimul rutier. În activități vor fi angrenați polițiști rutieri din cadrul Serviciului Rutier Neamț, precum și efective de la toate formațiunile de poliție rutieră de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Polițiștii vor adresa recomandări participanților la trafic cu privire la conduita rutieră și importanța implicării tuturora pentru creșterea siguranței rutiere. Abaterile de la legislația rutieră vor fi sancționate de polițiști. La această acțiunea vor participa și specialiști din cadrul Registrului Auto Român”, anunță IPJ Neamț.

Pe DN15, în anul 2025, s-au înregistrat 188 de accidente rutiere, soldate cu 280 de victime, 12 dintre acestea pierzându-și viața.

Z.C.