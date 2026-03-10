Operațiune de căutare la Piatra Neamț. Un tânăr ar fi căzut în canalul de fugă al Bistriței

O persoană este căutată de echipele de intervenție în municipiul Piatra Neamț, după ce ar fi căzut în canalul de fugă al râului Bistrița, în aval de Barajul Reconstrucția.

Alarma a fost dată marți după-amiază, în jurul orei 16:10, printr-un apel la 112.

Potrivit informațiilor transmise de apelant, este vorba despre un tânăr în vârstă de 18 ani care ar fi căzut în apă.

La locul incidentului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, alături de polițiști. Salvatorii au început căutările pe apă, folosind o barcă și echipamente specifice pentru astfel de misiuni.

“Până la lăsarea întunericului, din păcate persoana nu a fost găsită. Căutările vor fi reluate mâine, când va acționa și echipa de scafandri din cadrul ISU Neamț”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

Hidroelectrica au anunțat că vor opri uzinarea apei în intervalul orar 10:00–15:00.

Foto: ISU Neamț