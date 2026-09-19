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Operațiune COUNT a Poliției Neamț – 103 sancțiuni, 20 de permise reținute și 0 decese în accidente pe durata campaniei

de Vlad Bălănescu

Joi, 17 septembrie Poliția Neamț a desfășurat operațiunea COUNT, parte a campaniei europene ROADPOL SAFETY DAYS, care a avut ca obiectiv ca nicio persoană să nu își piardă viața în accidente rutiere produse pe drumurile din Europa.

„În acest context, polițiștii rutieri din județul Neamț au desfășurat activități de control, prevenire și informare, cu accent pe respectarea regulilor de circulație de către pietoni.

Acțiunile polițiștilor au vizat vizat:

  • Traversarea neregulamentară a drumului public;
  • Traversarea prin locuri nepermise sau fără respectarea semnificației semnalizării rutiere;
  • Nerespectarea regulilor privind deplasarea pietonilor pe partea carosabilă;
  • Neacordarea priorității de trecere vehiculelor, în situațiile prevăzute de legislația rutieră;
  • Lipsa elementelor reflectorizante, în cazul pietonilor pentru care acestea sunt necesare.

În cadrul acțiunilor planificate pentru creșterea siguranței rutiere, polițiștii rutieri au acționat în filtre rutiere.

În cadrul acțiunilor au fost efectuate 150 de testări cu aparatele din dotare, pentru detectarea consumului de alcool sau substanțe cu efect psihoactiv.

Ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii rutieri au aplicat 103 sancțiuni contravenționale la regimul rutier, fiind reținute 20 de permise de conducere.

Din fericire, obiectul propus, 0 persoane decedate, a fost atins”, arată un comunicat al Poliției Neamț.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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