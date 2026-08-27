ONG-uri pot primi o finanțare de până la 600.000 euro pe proiecte  de clustere de inovare

ADR Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 21-27, a lansat Ghidul Solicitantului pentru „Dezvoltarea inovativă a clusterelor”, un apel dedicat consolidării clusterelor de inovare și dezvoltării colaborării dintre companii, organizații de cercetare și actori implicați în ecosistemul regional de inovare.

Pentru proiecte din Regiunea de Nord -Est alocarea financiară este de 2,35 milioane de euro, din care aproape 2 milioane de euro reprezintă finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar 352.500 de euro contribuția de la bugetul de stat.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru un proiect este cuprinsă între 300.000 și 600.000 de euro, iar sprijinul Regio poate acoperi până la 85% din valoarea eligibilă a proiectului, în condițiile prevăzute de Ghidul Solicitantului, precizează ADR Nord-Est într-un comunicat de presă.

Apelul este unul competitiv, cu termen-limită de depunere, în limita bugetului disponibil. Proiectele pot fi depuse în perioada 23 septembrie 2026, ora 13:00 – 23 octombrie 2026, ora 13:00.

Solicitanții eligibili sunt asociațiile sau fundațiile care îndeplinesc atât rolul de proprietar, cât și cel de operator (EMC) al unui cluster de inovare, înregistrate în România și constituite în baza Ordonanței nr. 26/2000. Pentru a fi eligibil, un cluster trebuie să aibă cel puțin 10 întreprinderi membre și cel puțin o organizație publică de cercetare, precum și o prezență în Regiunea Nord-Est prin sediu social, filială sau sucursală.

“Un cluster de inovare este, în esență, o rețea în care firmele, universitățile, organizațiile de cercetare și alți actori dintr-un anumit domeniu lucrează împreună pentru a dezvolta idei, produse și servicii noi. Prin colaborare și acces la resurse comune, membrii clusterului pot inova mai rapid și mai eficient decât dacă ar lucra separat. Finanțarea le permite clusterelor să își dezvolte infrastructura și resursele comune, inclusiv prin construirea/ modernizarea spațiilor și achiziția de echipamente pentru activități de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) partajate. În același timp, proiectele pot susține colaborarea dintre membrii clusterului, prin organizarea de evenimente, ateliere, conferințe și programe de formare, facilitarea schimbului de informații și furnizarea de servicii specializate. Sunt eligibile, de asemenea, serviciile de consultanță în domeniul inovării, promovarea clusterului și atragerea de noi membri, precum și participarea la rețele de cooperare. Finanțarea poate contribui inclusiv la obținerea certificării europene de calitate ESCA. Apelul susține atât resursele de care clusterele au nevoie pentru a funcționa și a inova, cât și activitățile prin care acestea conectează companii, cercetători și alte organizații”, precizează sursa citată. Mai multe detalii în ghidul dedicat puteți accesa aici.

Angela Croitoru