Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu a cumpărat ArcelorMittal Hunedoara

Unul din cei mai importanți oameni de afaceri din Bacău, Dorinel Umbrărescu, cunoscut mai ales pentru lucrările în infrastructura mare, își completează portofoliul de afaceri cu o unitate strategică atât pentru el, cât și pentru România.

Compania controlată de Dorinel Umbrărescu, UMB Steel, va prelua unitatea siderurgică ArcelorMittal Hunedoara. Adunarea Generală Extraordinară a firmei hunedorene a aprobat tranzacția pentru suma de 12,5 milioane de euro, plus TVA. Potrivit datelor oficiale, firma omului de afaceri din Bacău va finaliza implementarea cel târziu până începutul verii, la data de 1 iunie 2026. Documentele depuse la Bursa de Valori București relevă faptul că UMB Steel va prelua echipamentele de producție și instalațiile industriale, cuptorul electric cu arc, laminorul, cuptorul oală, macarale industriale, utilajele pentru prelucrarea fierului vechi, precum și piese de schimb sau echipamentele de laborator, inclusiv materiale și stocuri.

Tranzacția include și preluarea terenurilor și a clădirilor care însumează o suprafață de peste un milion de metri pătrați, terenul din afara amplasamentului de aproape 500.000 metri pătrați, hala de zgură cu terenul aferent de 928.000 metri pătrați. Nu sunt incluse însă echipamentele IT, serverele și licențele. De menționat este faptul că în toamna anului 2025 ArcelorMittal Hunedoara a oprit producția, moment la care avea circa 500 de angajați. Acum compania mai are circa 100 de salariați care nu se mai ocupă de producție, aceștia asigurând activități de pază și întreținere a obiectivului.

Chiar dacă în timp se va dovedi că afacerea nu va fi una neapărat de succes, aceasta va rămâne una profitabilă în ceea ce privește investiția în bunurile mobile și imobile, respectiv fierul vechi și terenul achiziționat prin această tranzacție. Suprafața imensă de teren de la ArcelorMittal Hunedoara, raportat la prețul tranzacției, relevă un preț pe metru pătrat undeva în jurul a 5,2 euro.