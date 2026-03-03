Olimpiada Națională de Informatică pe Echipe și PROSOFT@NT, 3–6 martie la Piatra-Neamț

În perioada 3–6 martie 2026, la Piatra-Neamț se desfășoară etapa națională a Olimpiadei Naționale de Informatică pe Echipe (ediția a IX-a) și Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT (ediția a XXIV-a). Competițiile au loc la Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț și sunt organizate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț.

La olimpiadă s-au calificat 11 echipe formate din patru elevi din clasele IX–XII. Zece dintre acestea provin din cele 156 de echipe participante în fazele preliminare, iar a unsprezecea este echipa Școlii Lider – Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț. Primele două clasate, alături de echipa Școlii Lider, vor reprezenta România la finala internațională programată în luna mai 2026, organizată tot la Piatra-Neamț.

În 2025, la etapa națională a Olimpiadei Internaționale de Informatică pe Echipe (IIOT), echipa CNI s-a clasat la două puncte de ultima mențiune și a participat la etapa internațională în calitate de Școală Lider. În cadrul PROSOFT@NT, elevii din județ au obținut premii și mențiuni la probele individuale.

PROSOFT@NT se desfășoară anul acesta în format online, prin centre de examen constituite în fiecare județ. Elevii participă individual la probele de programare, matematică și soft educațional/pagini web, iar separat susțin o probă interdisciplinară în echipă. Fiecare județ este reprezentat de un lot de cinci elevi.

În cadrul competiției are loc și Secțiunea internațională de comunicări metodico-științifice „Memorial Vasile Țifui”, organizată sub forma unei mese rotunde, în parteneriat cu universități din România și școli partenere din străinătate, reunind elevi, studenți, profesori, specialiști din Ministerul Educației și traineri din companii producătoare de software”, a declarat prof. dr. Daniela Neamțu, directoarea CNI Piatra-Neamț.

Competițiile sunt coordonate de două comisii naționale care reunesc peste 60 de specialiști în informatică și matematică: profesori universitari, inspectori ai Ministerului Educației, cadre didactice din învățământul preuniversitar, studenți, ingineri de sistem și informaticieni.

„Prezența acestor olimpici la Piatra-Neamț confirmă nivelul ridicat al competiției și statutul orașului, respectiv al județului nostru, drept un reper al excelenței în educația informatică din România. Pe lângă activitățile competiționale, participanții vor avea ocazia să viziteze obiective culturale, iar noi le-am pregătit materiale de promovare, care să le lanseze invitația de a reveni, poate chiar împreună cu familiile lor, în vacanțe. Le urez succes, tuturor!” a transmis Daniel Vasilică Harpa, Președintele Consiliului Județean Neamț.

Sandu Munteanu