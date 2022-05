DNA confirmă astăzi, 19 mai, într-un comunicat transmis de Livia Săplăcan, purtătorul de cuvânt, că descinderile de ieri la Serviciul de Ambulanță Neamț sunt parte a unui dosar deschis în urma unor suspiciuni de corupție. Perchezițiile la sediul SAJ Neamț au fost urmate și de descinderi la domiciliile a 5 persoane. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, comise în cursul lunii mai 2022. În cursul zilei de 18 mai 2022, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, au fost efectuate percheziții la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, precum și în cinci locații situate pe raza județului Neamț, reprezentând domiciliile unor persoane fizice. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Direcției Generale Anticorupție și din partea Direcția de Operațiuni Speciale. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, potrivit DNA.

Dr. Dan Dorin Morenciu ne-a declarat că nu știe de vreo reținere în acest moment. „A fost un control, pe concursuri. Eu nu am avut nici o atribuție în aceste concursuri, nu am fost în comisie. Nu vă pot da detalii, nu știu dacă a fost vreo persoană reținută”. La rândul său, Gladior Andronache, liderul sindicatului, a precizat că totul a pornit de la o reclamație. „Au verificat trei birouri, al meu, al doamnei Luminița Rozoschi și al domnului Morenciu. La mine au verificat, dar nu au luat nimic, mi-au lăsat un proces verbal și atât. Nu știu să fi fost cineva reținut, eu sunt la program. Probabil a fost o reclamație pe concursuri. Eu am avut calitatea de observator, ca lider sindical, în concursurile din luna mai”.

În luna mai s-a derulat un examen pentru angajare pe perioadă nedeterminată a personalului angajat fără concurs în pandemie:

-pentru asistenții medicali – proba scrisă în data de 10 mai

-pentru șoferi de autosanitară II – probă scrisă în 11 mai.

Contestații au fost doar din partea a 5 șoferi, la proba de interviu, soluționate de membrii comisiei desemnați (foto) în 16 mai, cu rezoluția respins.

Comisiile de concurs pentru ambele examene sunt următoarele:

