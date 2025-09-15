Oficial: Calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2026 -2027

În prima zi de școală din acest an școlar, pe 8 septembrie 2025, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul de ministru privind organizarea și desfășurarea admiterii la unitățile de învățământ liceale pentru anul școlar viitor, 2026 – 2027.

Potrivit acestuia, în perioada 4-8 mai 2026, vor fi transmise broșurile privind admiterea în școlile gimnaziale, iar Inspectoratul Școlar al Județului (ISJ) Neamț va publica lista centrelor de înscriere și a școlilor arondate fiecărui centru. În aceeași perioadă vor fi anunțate graficul şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora.

12 mai și 12 iunie 2026au loc ședinţele de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de școlarizare. Acestea pot fi organizate atât la școală, cât și prin mijloace electronice – telefon, e-mail sau videoconferință.

Pe 9 iulie 2026 va fi anunţată ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională.

Între 13 și 20 iulie 2026 se completează fișele de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților și se verifică corectitudinea acestora.

Pe 22 iulie 2026 are loc prima repartizare computerizată a candidaților.

Între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați.

A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie 2026, pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani.

Probele de aptitudini

În zilele de 11 – 12 mai 2026 vor fi transmise anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini pentru liceele vocaționale.

Calendarul probelor de aptitudini este următorul:

-13 – 15 mai 2026: Înscrierea pentru probele de aptitudini;

-18 – 22 mai 2026: Desfăşurarea probelor de aptitudini;

-25 mai 2026: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor).

-29 mai 2026: Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini.

-17 iunie 2026: Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată. Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicația informatică centralizată.

Criterii de departajare – admitere liceu 2026

Departajrea candidaților care obțin aceeași medie de admitere, se va face pe baza următoarelor criterii, în ordinea următoare:

media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale, nota obținută la proba de Matematică, nota obținută la proba de limbă maternă (acolo unde este cazul).

În situația în care toate mediile sunt egale, candidații aflați pe ultimul loc vor fi declarați admiși la aceeași unitate școlară.

“Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională”, precizează ordinul.

(Ordinul integral îl puteți accesa aici).

Angela Croitoru