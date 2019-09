Unul din punctele importante în programul celei de-a XXIX-a ediții a Zilelor Orașului Târgu Neamț este acordarea titlului de cetățean de onoare unor personalități locale care, prin activitatea lor, au dus faima Târgului în cele patru zări, făcând cinste orașului de sub Cetate. De altfel, pentru ediția din acest an, autoritățile au decis să pună accent pe patrimoniul uman al orașului, acesta fiind și motivul pentru care manifestările se derulează sub genericul ”Oamenii locului.

Primarul Daniel Harpa va înmâna distincția celor patru cetățeni de onoare – dr. Mihaela Antohi, Teodorei Mihăiliasa, Ionelei Lungu și lui Marcel Ciubotaru -, iar un alt titlu va fi acordat postmortem Mariei Cucoș, pentru contribuția adusă la dezvoltarea învățământului târgnemțean.

Pentru dr. Mihaela Antohi stau mărturie întreaga sa activitate medicală, pe care o practică începând din 1991, dar și cei aproape cinci ani cât a fost directorul Spitalului Orășenesc ”Sf. Dimitrie” din Târgu Neamț (în perioada 2005-2009 și 2015-2016).

Teodora Mihăiliasa este administrator unei afaceri de succes care își are rădăcinile la Târgu Neamț, Sofiaman, iar titlul de cetățean de onoare al orașului vine ca recunoștință ”pentru serviciile aduse comunității locale, prin dezvoltarea economică a zonei și crearea de locuri de muncă”.

Marcel Ciubotaru și-a început activitatea în presă în anul 1968 și, de atunci, peste tot pe unde l-au purtat pașii, s-a ocupat de promovarea zonei Târgu Neamț.

Despre Ionela Lungu, orice cuvinte ar fi de prisos și e greu de crezut că poate pune cineva la îndoială motivele pentru care merită din plin această distincție. Deși nu este născută la Târgu Neamț, a făcut pentru acest oraș și județul Neamț ce n-au reușit mulți alți nemțeni sadea. De ani de zile se ocupă de promovarea artei populare, iar lucrările sale, meșterite cu măiestrie, au vorbit lumii întregi despre Târgu Neamț, despre Ținutul Neamțului și, mai ales, despre humuleșteanul Ion Creangă și opera sa.

Ceremonia de acordare a titlului de cetățean de onoare va avea loc astăzi, la Casa Culturii ”Ion Creangă”, după deschiderea oficială a Zilelor Orașului Târgu Neamț, care se desfășoară în perioada 6-8 septembrie.