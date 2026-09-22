O tânără din Neamț și-a pierdut viața într-un accident pe DN 7, în Sibiu. Mașina sa a fost proiectată într-o autoutilitară

O tânără în vârstă de numai 21 de ani, din județul Neamț, a murit în urma unui grav accident produs marți dimineața, pe DN 7, la ieșirea din localitatea Lazaret, județul Sibiu. Autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un TIR, apoi a fost proiectat într-o autoutilitară condusă de un tânăr din județul Alba.

Potrivit ziarulunirea.ro, accidentul s-a produs în jurul orei 03:00, la kilometrul 246 al DN 7. Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii sibieni, tânăra se deplasa din direcția Vâlcea spre Sibiu când, din cauze care urmează să fie stabilite, a pătruns pe sensul opus de circulație.

Mașina a lovit un ansamblu TIR condus de un cetățean străin, în vârstă de 52 de ani. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-o autoutilitară care circula în aceeași direcție, condusă de un tânăr de 23 de ani din județul Alba.

Impactul a fost fatal pentru tânăra din Neamț. Echipajele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.