Minoră rănită pe trecerea de pietoni. Polițiștii intensifică acțiunile preventive
O șoferiță s-a dus singură la poliție după ce a lovit o minoră pe o trecere de pietoni din Piatra Neamț

de Popa Denisa

Femeie lovită pe trecerea de pietoni în RomanO femeie de 42 de ani s-a prezentat singură la poliție după ce ar fi lovit o minoră pe o trecere de pietoni din municipiul Piatra Neamț.

Incidentul ar fi avut loc în dimineața zilei de 6 februarie, în jurul orei 07:35, pe strada Mihai Eminescu.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, o fată în vârstă de 13 ani, aflată în traversarea străzii pe marcaj pietonal, ar fi fost acroșată „de un autoturism al cărui șofer ar fi părăsit ulterior locul accidentului fără acordul polițiștilor”.

La ora 10:28, mama minorei s-a prezentat la sediul Poliției municipiului Piatra Neamț pentru a sesiza incidentul. În jurul orei 12:00, o femeie de 42 de ani a venit de bunăvoie la poliție și a declarat producerea accidentului. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă investigațiile într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Foto ilustrativă: arhivă

