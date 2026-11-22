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O femeie în vârstă de 28 de ani a ajuns la spital după ce autoturismul pe care îl conducea s-a răsturnat pe cupolă, în afara localității Sagna. În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat că aceasta consumase alcool.

Accidentul s-a produs în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, în jurul orei 23:43, pe DJ 207A, între localitățile Sagna și Bâra.

Potrivit verificărilor efectuate de polițiști, femeia, din Sagna, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar autoturismul s-a răsturnat.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Roman, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și polițiștii. Femeia a rămas încarcerată în autoturism, fiind necesară intervenția pompierilor pentru extragerea acesteia.

Victima era conștientă, dar prezenta traumatisme. După ce a fost scoasă din mașină, a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital.

„Conducătoarea auto a fost testată pentru consumul de alcool, rezultatul fiind 0,87 mg/l în aerul expirat. Continuăm cercetările în cadrul unui dosar penal”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Foto: ISU Neamț