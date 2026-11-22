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Un nemțean din 46 de ani din Timișești a fost prins sâmbătă, 21 noiembrie, la volan de polițiștii din localitate, deși el nu avea permis de conducere. Problemele sale însă erau departe de a fi terminate.

„Totodată, întrucât acesta emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea cu aparatul etilotest, rezultând o îmbibație alcoolică de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat”, arată comunicatul IPJ Neamț. Mai mult decât atât, autoturismul nu avea încheiată asigurarea RCA obligatorie, polițiștii reținând plăcuțele de înmatriculare.

Bărbatul, probabil încurajat și cantitatea de alcool din sistem, a dorit să își exprime nemulțumirea față de situația în care se afla, dar, conform aceluiași comunicat, a făcut-o într-o manieră care i-a cauzat și mai multe probleme. „De la momentul opririi, până la finalizarea intervenției bărbatul ar fi provocat scandal în spațiu public, a adresat injurii și expresii jignitoare în prezența polițiștilor, tulburând ordinea și liniștea publică, fiind sancționat cu amendă în valoare de 2.000 de lei”, precizează IPJ Neamț.

Z.C.