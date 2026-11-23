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O armă veche, provenită din Al Doilea Război Mondial, a fost descoperită duminică, 22 noiembrie, într-o fântână din satul Climești, comuna Făurei. Un bărbat a găsit-o în timp ce efectua lucrări de întreținere la fântâna din gospodăria sa și a solicitat ajutorul autorităților.

„Ajunși la fața locului, pirotehnicienii au constatat că este vorba despre un segment de armă (pușcă Z.B.), provenit din Al Doilea Război Mondial.

Cu ajutorul echipamentelor specifice, aceștia au efectuat cercetări în zona în care a fost descoperit elementul de muniție, fără a identifica alte elemente de muniție”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Segmentul de armă a fost ridicat, transportat și depozitat într-un spațiu special amenajat, urmând să fie distrus.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț