INFRACȚIONALACTUALITATEECONOMIE

O posibilă explicație pentru creșterea polițelor RCA: percheziții și acuzații grave în dosarul Euroins

de Vlad Bălănescu

EuroinsProcurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au declanșat miercuri dimineață percheziții domiciliare în 12 locații din București și două din Târgu Mureș, într-un dosar care vizează falimentarea companiei de asigurări Euroins, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața RCA din România până în 2023.

Ancheta vizează 10 persoane fizice care au deținut funcții de conducere executivă în cadrul Euroins, precum și sediile unor firme aflate sub controlul acționarilor bulgari ai societății. Cercetările penale acoperă perioada 2017–2023 și se concentrează pe mecanisme prin care resursele financiare ale companiei ar fi fost deturnate, contribuind la prăbușirea asigurătorului.

Schema descrisă de procurori: polițe ieftine, despăgubiri neplătite, bani scoși din firmă

Potrivit Ministerului Public, factorii decidenți de la nivelul acționariatului bulgar al Euroins S.A., împreună cu persoane din conducerea din România și entități afiliate, ar fi „creat, conceput, aplicat și coordonat diverse mecanisme de fraudare a resurselor financiare ale companiei”.

Scopul final ar fi fost, conform anchetatorilor, „decapitalizarea societății prin reducerea drastică a disponibilităților bănești și patrimoniului aflat la dispoziția acesteia”.

Una dintre cele mai grave acuzații se referă la diminuarea, subevaluarea și neplata abuzivă a obligațiilor față de asigurați. Conform probelor strânse, banii încasați de la clienți pentru polițele RCA ar fi fost redirecționați către alte entități controlate de acționarii bulgari, în loc să fie folosiți pentru plata despăgubirilor.

Comunicatul integral îl puteți citi aici.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Ziua „Z” – procurorii DIICOT recidivează cu peste 150 de percheziții în toată țara

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Ziua „Z” – procurorii DIICOT recidivează cu peste 150 de percheziții în toată țara

Ziua „Z” - procurorii DIICOT recidivează cu peste 150 de percheziții în toată țara
ACTUALITATE

Legea pensiilor private a fost declarată parțial neconstituțională de către CCR

Curtea Constituțională a admis, în parte, marți, 25 noiembrie,...
ACTUALITATE

25 noiembrie: Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Peste 4.000 de cazuri de violență domestică în Neamț în 2025

25 noiembrie este marcată în toată lumea ca fiind...
SOCIAL

Botoșani: Accident cu 3 victime – o mașină a ieșit în decor și s-a răsturnat

Un eveniment rutier soldat cu trei răniți a avut...
INFRACȚIONAL

Neamț. Razie în trafic: au fost trase pe dreapta 280 de vehicule. Au fost retrase 10 certificate de înmatriculare

Timp de o săptămână, în perioada 17 – 23...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale