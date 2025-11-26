O posibilă explicație pentru creșterea polițelor RCA: percheziții și acuzații grave în dosarul Euroins

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au declanșat miercuri dimineață percheziții domiciliare în 12 locații din București și două din Târgu Mureș, într-un dosar care vizează falimentarea companiei de asigurări Euroins, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața RCA din România până în 2023.

Ancheta vizează 10 persoane fizice care au deținut funcții de conducere executivă în cadrul Euroins, precum și sediile unor firme aflate sub controlul acționarilor bulgari ai societății. Cercetările penale acoperă perioada 2017–2023 și se concentrează pe mecanisme prin care resursele financiare ale companiei ar fi fost deturnate, contribuind la prăbușirea asigurătorului.

Schema descrisă de procurori: polițe ieftine, despăgubiri neplătite, bani scoși din firmă

Potrivit Ministerului Public, factorii decidenți de la nivelul acționariatului bulgar al Euroins S.A., împreună cu persoane din conducerea din România și entități afiliate, ar fi „creat, conceput, aplicat și coordonat diverse mecanisme de fraudare a resurselor financiare ale companiei”.

Scopul final ar fi fost, conform anchetatorilor, „decapitalizarea societății prin reducerea drastică a disponibilităților bănești și patrimoniului aflat la dispoziția acesteia”.

Una dintre cele mai grave acuzații se referă la diminuarea, subevaluarea și neplata abuzivă a obligațiilor față de asigurați. Conform probelor strânse, banii încasați de la clienți pentru polițele RCA ar fi fost redirecționați către alte entități controlate de acționarii bulgari, în loc să fie folosiți pentru plata despăgubirilor.

