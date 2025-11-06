O persoană și-a pierdut viața într-un accident feroviar, în stația CFR Roznov

Tragedie în noaptea de 5 noiembrie, în stația CFR Roznov. O femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un convoi de manevră care efectua operațiuni de încărcare cu cereale.

Polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Feroviare au fost sesizați în jurul orei 22:00, prin apel la 112, cu privire la producerea incidentului. Ajunși la fața locului, aceștia au constatat că victima, a cărei identitate nu a fost încă stabilită, a fost surprinsă și accidentată mortal în împrejurări ce urmează să fie clarificate de anchetă.

Conductorul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii din cadrul IPJ Neamț au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.