O persoană și-a pierdut viața într-un accident feroviar, în stația CFR Roznov

de Popa Denisa

O persoană și-a pierdut viața într-un accident feroviar, în stația CFR RoznovTragedie în noaptea de 5 noiembrie, în stația CFR Roznov. O femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un convoi de manevră care efectua operațiuni de încărcare cu cereale.

Polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Feroviare au fost sesizați în jurul orei 22:00, prin apel la 112, cu privire la producerea incidentului. Ajunși la fața locului, aceștia au constatat că victima, a cărei identitate nu a fost încă stabilită, a fost surprinsă și accidentată mortal în împrejurări ce urmează să fie clarificate de anchetă.

Conductorul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii din cadrul IPJ Neamț au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Tragedie în județul Neamț: un bărbat de 38 de ani, găsit spânzurat în curtea locuinței
Operațiunea „JUPITER 4” – acțiuni extinse în județele Moldovei 

