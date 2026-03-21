O persoană și-a pierdut viața după ce s-a răsturnat cu un utilaj agricol într-o prăpastie, în Poienari

Un bărbat în vârstă de 56 de ani și-a pierdut viața după ce utilajul agricol pe care îl conducea s-a răsturnat într-o prăpastie, în localitatea Poienari.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, tragedia s-a produs în cursul zilei de 20 martie, iar descoperirea a fost făcută de o femeie care a alertat autoritățile prin apel la 112.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au ajuns la fața locului și au început verificările, stabilind că bărbatul se afla pe un teren din localitate în momentul producerii accidentului. Din primele cercetări reiese că, pe fondul unei manevre nereușite, utilajul agricol s-ar fi răsturnat într-o zonă abruptă.

Un echipaj de ambulanță a intervenit, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind nevoiți să constate decesul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru a se stabili cu exactitate cauzele morții.

În acest caz, polițiștii continuă cercetările, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.