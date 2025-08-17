Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași au intervenit în localitatea Fărcașa, unde au reușit să salveze viața unei persoane aflate în stop cardio-respirator.

Pe durata deplasării spre Broșteni, o zonă grav afectată de inundații, echipajul ISU Iași a observat mai multe persoane agitate pe marginea drumului, în apropierea cărora se afla o persoană întinsă la pământ. Autospeciala a fost oprită, iar pompierii au intervenit rapid pentru acordarea primului ajutor.

Potrivit ISU Iași, simultan, a fost apelat la 112, iar la fața locului a fost trimis un echipaj medical. Până la sosirea ambulanței, militarii ieșeni au efectuat manevre de resuscitare și au reușit să readucă victima la viață de două ori.

Ulterior, împreună cu personalul medical, au pregătit pacientul pentru transport la UPU Piatra Neamț.

Victima, o persoană din municipiul Pașcani, județul Iași, aflată în vacanță cu familia, a suferit brusc un episod medical sever.

La intervenție au participat 9 subofițeri, 6 soldați și un ofițer din cadrul ISU Iași.

Denisa POPA

Foto: Facebook/I.S.U.J. Iaşi – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al jud. Iaşi