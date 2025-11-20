SOCIALACTUALITATENEAMȚ

O persoană a fost rănită în urma unui accident produs în Vânători Neamț

de Popa Denisa

Un bărbat a ajuns la spital după ce un autoturism și o autoutilitară au fost implicate într-un accident petrecut miercuri, 19 noiembrie, în jurul orei 13:00, în comuna Vânători Neamț.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului de pompieri Târgu Neamț și polițiști ai IPJ Neamț. În momentul sosirii acestora, ambii șoferi se aflau deja ieșiți din vehicule.

Polițiștii au constatat că o femeie de 30 de ani, conducând un autoturism pe DN 15B, în comuna Vânători Neamț, nu ar fi acordat prioritate la schimbarea direcției de mers, intrând astfel în coliziune cu un alt vehicul aflat în depășire.

Bărbatul în vârstă de 74 de ani a necesitat îngrijiri medicale și a fost preluat de paramedicii SMURD, care l-au transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

Ambii șoferi au fost verificați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Foto: ISU Neamț

