FOTO. O nouă subunitate de pompieri va fi construită la Roznov

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea unei noi subunități de pompieri în orașul Roznov, localitatea Chintinici. Investiția are o valoare de peste 4 milioane de lei, cu TVA inclus, și este finanțată integral din bugetul ISU Neamț.

„Dezvoltarea și modernizarea patrimoniului ISU Neamț reprezintă o prioritate absolută, esențială pentru a putea oferi un răspuns prompt și eficient. […] Astăzi, aici, la Roznov, dăm ordinul de începere pentru o nouă subunitate de 4 milioane de lei, având finanțarea integral asigurată din bugetul ISU Neamț”, a declarat general de brigadă Mitrea Mihai-Ciprian.

Proiectul este finanțat prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Prioritatea 3 – Promovarea adaptării la schimbările climatice și managementul riscurilor, Acțiunea 3.2 – Îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc.

Contractul pentru proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor a fost atribuit în urma unei licitații publice deschise, valoarea totală a investiției fiind de 4 004 261,1 lei, cu TVA. Termenul de execuție este de nouă luni, fără a depăși data de 24 iunie 2027.

Noua subunitate va deservi o zonă în care, din anul 2022, ISU Neamț operează deja un punct de lucru. Acesta funcționează într-o clădire pusă la dispoziție de Consiliul Local Roznov, în incinta Căminului pentru persoane vârstnice.

În sectorul de intervenție al punctului de lucru sunt incluse orașul Roznov și comunele Săvinești, Piatra Șoimului, Borlești, Cândești, Rediu, Tazlău, Zănești, Podoleni, Costișa, Mărgineni și Dochia.

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În perioada 20 iunie 2022 – 31 iulie 2026, pompierii de la punctul de lucru au gestionat 8155 de misiuni, dintre care majoritatea au fost intervenții SMURD: 990 de misiuni în 2022, 2080 în 2023, 2112 în 2024, 2101 în 2025 și 872 în primele șapte luni ale anului 2026.

Investiția de la Roznov face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare a infrastructurii ISU Neamț. Potrivit conducerii inspectoratului, din 2020 au fost realizate sau sunt în curs investiții importante la Poiana Teiului, Roman și Târgu Neamț, iar o nouă subunitate este pregătită și pentru Dragomirești.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț