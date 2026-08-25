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O nouă sesiune Rabla 2026 – înscrierile demarează pe 25 august

de Sofronia Gabi

Administrația Fondului pentru Mediu anunță o nouă sesiune Rabla, iar înscrierile încep din data de 25 august, de la ora 10:00. Doritorii pot intra în programul care are drept scop înnoirea parcului auto până cel târziu la data de 31 decembrie, ora 23:59, ori până la epuizarea fondurilor disponibile. Sunt vizate persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior, la sesiunea din luna iulie. „Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți. Înscrierea se va realiza prin aplicația online AFM: https://inscrierionline.afm.ro”, conform Administrației Fondului pentru Mediu.

Valoarea ecotichetelor este cuprinsă între 10.000 și cel mult 18.500 lei, în funcție de autovehiculul dorit:

  • 18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;
  • 12.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
  • 10.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

La finalizarea procesului de înscriere în program, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil. În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de șasiu a autovehiculului uzat, să încarce în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicației”, mai arată sursa citată. Informații detaliate privind înscrierea în program și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul oficial al Administrației Fondului pentru Mediu.

FOTO AFM Facebook

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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