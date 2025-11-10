O nouă serie de bilete de tratament pentru seniori: aproape jumătate au rămas nealocate

Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a șaptesprezecea serie de tratament balnear din acest an a primit 116 bilete. Au fost alocate automat 62 de bilete în stațiunile Covasna, Bălțătești, Căciulata, Felix, Herculane, Lacul Sărat, 1Mai – Oradea, Mangalia, Nicolina, Sărata Monteoru, Sovata, Tușnad și Vatra Dornei. Au rămas nealocate, pentru că nu au existat solicitări, 54 de bilete, din care 16 la Nicolina, 10 la Amara, 9 la Saturn, 8 la Căciulata, câte 4 la Sărata Monteoru și Călimănești, două la Bălțătești și unul la Lacul Sărat. Beneficiarii trebuie să știe că data de intrare în stațiuni pentru această serie este 18 noiembrie.

Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie, conform opțiunilor exprimate de către solicitanți.

„Reamintim că ridicarea biletelor de tratament balnear alocate se va realiza numai după informarea telefonică, la data stabilită, de luni până vineri, între orele 8:30 – 13:00. Informații privind modul de acordare al biletele de tratament pot fi solicitate și telefonic la numărul de telefon 0233.211353 sau la adresa de e-mail: [email protected] ”, conform unui comunicat al Casei Județene de Pensii Neamț.

De menționat este faptul că de la începutul anului și până acum Casa de Pensii Neamț a înregistrat 4.891 de solicitări de acordare a unui bilet de tratament balnear. Dar, pentru că seniorii preferă sezonul estival în defavoarea seriilor din primăvară și toamnă, până la acest moment au fost valorificate doar 2.475 de bilete.