Pensii Neamț
SOCIALACTUALITATENEAMȚ

O nouă serie de bilete de tratament pentru seniori: aproape jumătate au rămas nealocate

de Sofronia Gabi

Pensii NeamțCasa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a șaptesprezecea serie de tratament balnear din acest an a primit 116 bilete. Au fost alocate automat 62 de bilete în stațiunile Covasna, Bălțătești, Căciulata, Felix, Herculane, Lacul Sărat, 1Mai – Oradea, Mangalia, Nicolina, Sărata Monteoru, Sovata, Tușnad și Vatra Dornei. Au rămas nealocate, pentru că nu au existat solicitări, 54 de bilete, din care 16 la Nicolina, 10 la Amara, 9 la Saturn, 8 la Căciulata, câte 4 la Sărata Monteoru și Călimănești, două la Bălțătești și unul la Lacul Sărat. Beneficiarii trebuie să știe că data de intrare în stațiuni pentru această serie este 18 noiembrie.

Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie, conform opțiunilor exprimate de către solicitanți.

Reamintim că ridicarea biletelor de tratament balnear alocate se va realiza numai după informarea telefonică, la data stabilită, de luni până vineri, între orele 8:30 – 13:00. Informații privind modul de acordare al biletele de tratament pot fi solicitate și telefonic la numărul de telefon 0233.211353 sau la adresa de e-mail: [email protected] ”, conform unui comunicat al Casei Județene de Pensii Neamț.

De menționat este faptul că de la începutul anului și până acum Casa de Pensii Neamț a înregistrat 4.891 de solicitări de acordare a unui bilet de tratament balnear. Dar, pentru că seniorii preferă sezonul estival în defavoarea seriilor din primăvară și toamnă, până la acest moment au fost valorificate doar 2.475 de bilete.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Conflict terminat cu arestare la Roman. Un bărbat a fost reținut după ce și-a înjunghiat prietenul
Articolul următor
Vaslui. Descoperire macabră: Craniu uman găsit într-o pădure la Bârlad!

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Polițist acuzat pentru că a primit 30.000 de euro pentru a interveni la vârful Parchetului Târgu Neamț

Vieru Sergiu Vasile, agent de poliție în cadrul Secției...
ACTUALITATE

La un pas de tragedie. Accident la Piatra Neamț – o mașină a lovit o țeavă de gaz metan

Un accident care ar fi putut avea consecințe grave...
INFRACȚIONAL

Târgu Neamț. A agățat cu oglinda un pieton băut și-a fugit de la locul accidentului! Ce riscă fugarul

Șoferul unui autoturism riscă o pedeapsă cu închisoarea, după...
SOCIAL

Femeie rănită după ce autobuzul în care se afla a frânat brusc pentru a evita un animal

O femeie în vârstă de 68 de ani a...
FAPT DIVERS

Accident spectaculos la Bodești! Un tânăr de 19 ani s-a răsturnat cu mașina, dar a scăpat ca prin minune

Accident spectaculos la Bodești! Un tânăr de 19 ani s-a răsturnat cu mașina, dar a scăpat ca prin minune

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale