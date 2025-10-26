O nouă serie de bilete de tratament pentru seniori – 29 nu au avut căutare

Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a șaisprezecea serie de tratament balnear din acest an a primit un număr de 129 bilete de tratament. 100 dintre aceste au fost alocate automat în stațiuni precum Covasna, Bălțătești, Căciulata, Călimănești, Felix, Herculane, Lacu Sărat, 1Mai – Oradea, Mangalia, Nicolina, Saturn, Sovata și Vatra Dornei. Au rămas disponibile 29 bilete din care 10 la Amara, 6 la Sărata Monteoru, 5 la Saturn, câte 2 la Buziaș, Căciulata și Călimănești și câte unul la 1 Mai – Oradea și Nicolina. Pentru această serie data de intrare în stațiuni este 3 noiembrie.

Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției. De asemenea, tot pe pagina de internet se găsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru acesta serie – conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. „Reamintim că ridicarea biletelor de tratament balnear alocate se va realiza numai după informarea telefonică, la data stabilită, de luni până vineri, între orele 8:30 – 13:00. Informații privind modul de acordare al biletele de tratament pot fi solicitate și telefonic la numărul de telefon 0233.211353 sau la adresa de e-mail: [email protected] ”, anunță Casa Județeană de Pensii Neamț.

Instituția punctează faptul că de la începutul anului și până acum au fost depuse și înregistrate 4.844 de cereri de acordare a unui bilet de tratament balnear. Dar, în seriile de până acum au ajuns efectiv la tratament doar 2.375 bilete de beneficiari. Trebuie amintit că în multe serii au rămas bilete nealocate deoarece nu au fost doritori. În sezonul estival acestea se dau ca pâinea caldă, însă primăvara și toamna pensionarii evită să plece de acasă pentru tratarea afecțiunilor cu care sunt diagnosticați.