Pensii Neamț
SOCIALACTUALITATENEAMȚ

O nouă serie de bilete de tratament – pentru 13 nu au fost solicitări

de Sofronia Gabi

Pensii NeamțCasa Județeana de Pensii Neamț anunță că pentru a cincisprezecea serie de tratament balnear din acest an au fost alocate 136 de bilete. 123 din acestea au fost distribuite automat în stațiunile Covasna, Bălțătești, Căciulata, Eforie Nord, Felix, Herculane, Lacu Sărat, 1Mai – Oradea, Mangalia, Nicolina, Târgu Ocna, Saturn, Sărata Monteoru, Slănic Moldova și Vatra Dornei. Nu au fost solicitări și au rămas disponibile 13 bilete din care 10 în stațiunea Amara, două la Buziaș și unul la Căciulata. „Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț, din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției https://www.pensiineamt.ro/bilete-de-tratament/ . De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie – conform opțiunilor exprimate de către solicitanți”, anunță Casa Județeană de Pensii Neamț. De menționat că data de intrare în stațiune este 17 octombrie.

Ridicarea biletelor de tratament balnear alocate se va realiza numai după informarea telefonică, la data stabilită, de luni până vineri, între orele 8:30 – 13:00. Informații privind modul de acordare al biletele de tratament pot fi solicitate și telefonic la numărul de telefon 0233.211353 sau la adresa de e-mail [email protected].

De la începutul anului și până acum la Casa Județeană de Pensii Neamț au fost depuse 4.814 de cereri de acordare a unui bilet de tratament balnear. În primele 14 serii au fost valorificate 2.252 bilete. Practic mai puțin de jumătate de doritori au ajuns în stațiuni pentru tratarea afecțiunilor, dar trebuie spus că doar în perioada estivală au fost distribuite toate biletele primite de CJP Neamț. În extrasezon au mai rămas, deoarece nu au fost solicitanți interesați, marea majoritate preferând sezonul cald.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Ministerul Educației extinde învățământul dual pentru absolvenții școlilor profesionale
Articolul următor
Testări HIV gratuite 14 – 28 octombrie

Ultima ora

ADMINISTRAȚIE

Atenție șoferi: polițiștii rutieri desfășoară razii în trafic

Pe parcursul acestei săptămâni polițiștii rutieri din cadrul IPJ...
RELIGIE

VIDEO. A început cu adevărat pelerinajul la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva din Iași

În această dimineață, 9 octombrie, a început, cu adevărat...
ACTUALITATE

Laurențiu Leoreanu, președintele PNL Neamț, mesaj de condoleanțte pentru Valeriu Lazarov

Atunci când pierdem oameni frumoși, colegi buni, care s-au...
Stiri fierbinti

VIDEO. Botoșani. Tragedie la Ștefănești: bărbat găsit decedat în casa în flăcări

O tragedie a lovit o familiei din orașul Ștefănești,...
SOCIAL

FOTO. Locuințe distruse de foc la Roznov și Făurei

Două familii, una din Roznov și alta din Făurei,...

Categorii

ADMINISTRAȚIE

Atenție șoferi: polițiștii rutieri desfășoară razii în trafic

Pe parcursul acestei săptămâni polițiștii rutieri din cadrul IPJ...
RELIGIE

VIDEO. A început cu adevărat pelerinajul la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva din Iași

În această dimineață, 9 octombrie, a început, cu adevărat...
ACTUALITATE

Laurențiu Leoreanu, președintele PNL Neamț, mesaj de condoleanțte pentru Valeriu Lazarov

Atunci când pierdem oameni frumoși, colegi buni, care s-au...
Stiri fierbinti

VIDEO. Botoșani. Tragedie la Ștefănești: bărbat găsit decedat în casa în flăcări

O tragedie a lovit o familiei din orașul Ștefănești,...
SOCIAL

FOTO. Locuințe distruse de foc la Roznov și Făurei

Două familii, una din Roznov și alta din Făurei,...
SANATATE

Demisie așteptată la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț

Publicația “Mesagerul de Neamț” anunța de miercuri, 8 octombrie,...
SANATATE

Testări HIV gratuite 14 – 28 octombrie

Direcția de Sănătate Publică Neamț anunță derularea unei campanii de testare gratuită pentru infecția cu HIV.
EDUCATIE

Ministerul Educației extinde învățământul dual pentru absolvenții școlilor profesionale

Absolvenții școlilor profesionale vor putea, din 2026, să continue...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale