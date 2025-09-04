Casa Județeana de Pensii Neamț anunță că pentru cea de-a treisprezecea serie de tratament balnear din acest an a primit 155 bilete de tratament. Au fost alocate automat 154 bilete în stațiuni precum Covasna, Bălțătești, Amara, Buziaș, Călimănești, Căciulata, Eforie Nord, Felix, Herculane, Lacu Sărat, 1Mai – Oradea, Nicolina, Olănești, Pucioasa, Târgu Ocna, Slănic Moldova, Saturn, Sărata Monteoru, Tușnad și Vatra Dornei. De această dată a rămas nealocat pentru că nu au fost solicitări un singur bilet, la Amara. Pentru această serie data de intrare în stațiune este 15 septembrie.

Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț, din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției. De asemenea, tot pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie, conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. „Reamintim că ridicarea biletelor de tratament balnear alocate se va realiza numai după informarea telefonică, la data stabilită, de luni până vineri, între orele 8:30 – 13:00. Informații privind modul de acordare al biletele de tratament pot fi solicitate și telefonic la numărul de telefon 0233.211353 sau la adresa de e-mail: [email protected]”, anunță Casa Județeană de Pensii Neamț.

De la începutul anului și până acum la CJP Neamț au fost înregistrate 4.672 de cereri de acordare a unui bilet de tratament balnear. Dar au ajuns efectiv la tratament și au beneficiat de un bilet doar 1.892 de persoane. De menționat este faptul că în seriile din primăvară și toamnă adeseori rămân bilete nealocate deoarece beneficiarii preferă să-și trateze afecțiunile cu precădere în sezonul estival.

(G. S.)