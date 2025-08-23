Motivație

România se află într-un declin demografic accelerat. Conform prognozelor ONU, populația țării va scădea la aproximativ 13 milioane până în 2050 și la 8 milioane până în 2100. Această tendință reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale, a sustenabilității sistemului public de pensii și sănătate, dar și a dezvoltării economice pe termen lung. Prezentând proiectul, senatorul Paul Gheorghe a adresat un mesaj colegilor din PSD: „Dragi colegi, vă propun să discutăm un proiect de lege – Pactul Național pentru Viitorul României. Este răspunsul PSD la prognoza ONU privind declinul demografic. Măsurile vizează sprijin pentru familii, diaspora și integrarea forței de muncă. Haideți să colaborăm pentru elaborarea acestui proiect și să arătăm că PSD are soluții pentru viitorul României.

Obiectivele legii și măsuri propuse:

1.Creșterea natalității și sprijinirea familiilor tinere prin:

-Creșterea alocației pentru primii 3 ani de viață ai copilului (ex.: 1.000 lei/lună pentru primul copil, suplimentat pentru următorii);

-Programul „Prima Casă pentru Familii Tinere” – statul garantează creditul ipotecar pentru cuplurile cu cel puțin un copil;

-Deduceri fiscale consistente pentru părinții cu doi sau mai mulți copii.

2. Încurajarea românilor din diaspora să revină în țară, programul ”Întoarce-te acasă!” prin:

-Scutiri de impozit pe venit timp de 3 ani pentru românii care revin și se stabilesc în țară;

-Granturi pentru start- up -uri românești deschise de cei întorși din diaspora.

3. Integrarea sustenabilă a forței de muncă externe, acolo unde există deficit prin:

-Simplificarea cadrului legal pentru muncitorii străini în sectoarele cu deficit;

-Obligația de integrare culturală: cursuri de limbă română și educație civică.

Impact scontat:

Creșterea natalității și sprijin real pentru familii;

Revenirea românilor din diaspora și atragerea capitalului uman;

Asigurarea unei economii sustenabile și reducerea riscului de colaps al sistemului public de pensii;

Corectarea unor greșeli făcute de guvernul Bolojan în ceea ce privește aceste aspecte.

Paul Gheorghe, senator de Neamț