O nouă obligație pentru angajatori – înrolarea în SPV-ul Inspecției Muncii

Companiile din toate domeniile de activitate vor avea în viitor o nouă obligație și vor trebui să se înroleze într-o nouă platformă care va deveni canalul oficial de comunicare cu inspectoratele teritoriale de muncă. Este vorba de platforma Spațiul Privat Virtual al Inspecției Muncii care va permite transmiterea electronică a documentelor dinspre angajator spre inspectoratele de muncă, dar și invers, comunicarea dinspre ITM spre angajator, în cazul unor controale. Obligația de înrolare a companiilor în Spațiul Privat Virtual al Inspecției Muncii va fi reglementată printr-un act normativ, iar termenele de înregistrare vor fi anunțate ulterior.

„Prin SPV vor circula documentele în ambele sensuri, într-un singur loc, trasabil și cu dată certă: dinspre inspectoratul teritorial de muncă, respectiv procese-verbale de control, măsuri dispuse și termene de conformare, procese-verbale de cercetare a evenimentelor, avize și notificări și orice alte documente prevăzute de actele normative; dinspre angajator: documentele solicitate pentru efectuarea controlului, dosarul de cercetare a evenimentelor aflate în competența proprie, documentația supusă avizării, răspunsuri, clarificări și dovada realizării măsurilor, orice alte solicitări adresate de către persoanele fizice și juridice inspectoratelor teritoriale de muncă”, anunță Inspecția Muncii potrivit profit.ro.

Inspectorul general de stat Dantes Bratu a arătat că platforma va centraliza toată corespondența dintre angajatori și inspectoratul teritorial de muncă de care aceștia aparțin: „SPV-ul nu este un portal în plus. Este un canal unic prin care se va purta întreaga corespondență dintre angajator și inspectoratul teritorial de muncă”. Inspecția Muncii va utiliza platforma SIAMC 2.0, care va permite gestionarea electronică a documentelor și orientarea controalelor în funcție de riscurile identificate.