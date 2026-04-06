O nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. Sunt oferite dobânzi de până la 7,5%

de Sofronia Gabi

Ministerul Finanțelor a lansat o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur, iar statul oferă dobânzi neimpozabile de până la 7,5%. Subscrierile au loc în perioada 6 aprilie – 8 mai. „În perioada 6 aprilie 2026 – 8 mai 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,50%, 7,00% și, respectiv 7,50%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată”, conform Ministerului Finanțelor.

Perioada este diferită în funcție de modalitatea de subscriere, iar investițiile pot fi făcute atât la ghișeu cât și online. Între 6 aprilie și 6 mai, titlurile de stat pot fi achiziționate de pe platforma ghiseul.ro, iar până pe 7 mai persoanele fizice care sunt înregistrate în Spațiul Privat Virtual pot cumpăra prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.

În perioada 6 aprilie – 8 mai titlurile de stat pot fi cumpărate de la  Trezoreria Statului. Între 6 aprilie și 7 mai, în mediul urban și până pe 6 mai, în mediul rural, investițiile pot fi făcute prin subunitățile Companiei Naționale Poșta Română. Dobânda este anuală și se plătește la datele prevăzute în prospectul de emisiune. Titlurile de stat sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
