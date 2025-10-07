ECONOMIEACTUALITATE

O nouă ediție de titluri de stat Tezaur – statul oferă dobânzi de până la 7,85%

de Sofronia Gabi

Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea celei de-a zecea ediții din acest an a titlurilor de stat Tezaur. Cei care au lichidități și vor să investească trebuie să știe că statul oferă dobânzi de până la 7,85%, iar câștigurile din investițiile în titlurile de stat nu sunt impozabile. Noua emisiune este valabilă timp de o lună, în perioada 6 octombrie – 7 noiembrie. „Ministerul Finanțelor a lansat noua ediție a Programului TEZAUR, care îți aduce dobânzi neimpozabile de până la 7,85%! Este momentul să-ți pui economiile la treabă, pentru că și cea de a 10-a ediție TEZAUR are avantajele cu care deja v-ați obișnuit: dobândă anuală maximă: 7,85% (pentru 5 ani); veniturile obținute sunt NEIMPOZABILE; poți alege maturități de 1, 3 sau 5 ani”, anunță Ministerul Finanțelor Publice pe Facebook.

O nouă ediție de titluri de stat Tezaur - statul oferă dobânzi de până la 7,85%

Pentru investițiile pentru o perioadă de un an dobânda este de 6,95%, cei care cumpără titluri de stat cu maturitate la 3 ani beneficiază de o dobândă mai generoasă, de 7,505, respectiv 7,85% pentru 5 ani. Până la data de 5 noiembrie titlurile de stat pot fi achiziționate online prin platforma Ghișeul.ro și tot online Tezaur poate fi achiziționat, până pe 6 noiembrie, de către persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual. Fizic, achiziția poate fi făcută până în ultima zi a programului de la sediul unităților Trezoreriei Statului. Doritorii se pot adresa și subunităților Companiei Naționale Poșta Română, până pe 6 noiembrie în mediul urban și până pe 5 noiembrie în rural.

Titlurile de stat sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

FOTO: Ministerul Finanțelor Facebook

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Piatra-Neamț. Acțiunea „Pietonii” – 2 decedați, 7 răniți grav și 36 ușor în ultimii doi ani!
Articolul următor
Ciclonul Barbara afectează Moldova! Sunt așteptate ploi de 60 – 90 l/mp în județele Bacău și Vaslui

Ultima ora

Infracțional Neamț

Un medic din Roman reținut pentru că a condus sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive

Actualizare: Medicul a fost plasat sub control judiciar pentru...
ECONOMIE

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în Neamț

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț este...
SOCIAL

Ciclonul Barbara afectează Moldova! Sunt așteptate ploi de 60 – 90 l/mp în județele Bacău și Vaslui

Administrația Națională de Meteorologie a revizuit prognoza și a...
ADMINISTRAȚIE

Piatra-Neamț. Acțiunea „Pietonii” – 2 decedați, 7 răniți grav și 36 ușor în ultimii doi ani!

Numărul accidentelor în care au fost implicați pietoni a...
INFRACȚIONAL

A început acțiunea “Petarda” în Neamț

Poliția Neamț va începe să desfășoare operațiuni pentru a preveni utilizarea petardelor dar și la firmele care comercializează pirotehnice. Acțiunea va fi desfășurată de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamț în perioada 22 septembrie 2025 - 5 ianuarie 2026.

Categorii

Infracțional Neamț

Un medic din Roman reținut pentru că a condus sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive

Actualizare: Medicul a fost plasat sub control judiciar pentru...
ECONOMIE

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în Neamț

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț este...
SOCIAL

Ciclonul Barbara afectează Moldova! Sunt așteptate ploi de 60 – 90 l/mp în județele Bacău și Vaslui

Administrația Națională de Meteorologie a revizuit prognoza și a...
ADMINISTRAȚIE

Piatra-Neamț. Acțiunea „Pietonii” – 2 decedați, 7 răniți grav și 36 ușor în ultimii doi ani!

Numărul accidentelor în care au fost implicați pietoni a...
INFRACȚIONAL

A început acțiunea “Petarda” în Neamț

Poliția Neamț va începe să desfășoare operațiuni pentru a preveni utilizarea petardelor dar și la firmele care comercializează pirotehnice. Acțiunea va fi desfășurată de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamț în perioada 22 septembrie 2025 - 5 ianuarie 2026.
ACTUALITATE

Video-foto. Bacău. Razie la Coțofănești: patru percheziții și cinci reținuți

Polițiștii Municipiului Onești, cei ai secțiilor de poliție rurală...
RELIGIE

Programul complet al Sărbătorii Sf. Cuvioase Parascheva de la Iași

În fiecare an, în luna octombrie, sute de mii de credincioși merg la Iași pentru a se ruga la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Este cel mai mare pelerinaj religios din România și ununl dintre cele mai mari din Europa de Est.
SOCIAL

Cod galben de instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est

Cod galben de instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale