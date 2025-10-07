O nouă ediție de titluri de stat Tezaur – statul oferă dobânzi de până la 7,85%

Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea celei de-a zecea ediții din acest an a titlurilor de stat Tezaur. Cei care au lichidități și vor să investească trebuie să știe că statul oferă dobânzi de până la 7,85%, iar câștigurile din investițiile în titlurile de stat nu sunt impozabile. Noua emisiune este valabilă timp de o lună, în perioada 6 octombrie – 7 noiembrie. „Ministerul Finanțelor a lansat noua ediție a Programului TEZAUR, care îți aduce dobânzi neimpozabile de până la 7,85%! Este momentul să-ți pui economiile la treabă, pentru că și cea de a 10-a ediție TEZAUR are avantajele cu care deja v-ați obișnuit: dobândă anuală maximă: 7,85% (pentru 5 ani); veniturile obținute sunt NEIMPOZABILE; poți alege maturități de 1, 3 sau 5 ani”, anunță Ministerul Finanțelor Publice pe Facebook.

Pentru investițiile pentru o perioadă de un an dobânda este de 6,95%, cei care cumpără titluri de stat cu maturitate la 3 ani beneficiază de o dobândă mai generoasă, de 7,505, respectiv 7,85% pentru 5 ani. Până la data de 5 noiembrie titlurile de stat pot fi achiziționate online prin platforma Ghișeul.ro și tot online Tezaur poate fi achiziționat, până pe 6 noiembrie, de către persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual. Fizic, achiziția poate fi făcută până în ultima zi a programului de la sediul unităților Trezoreriei Statului. Doritorii se pot adresa și subunităților Companiei Naționale Poșta Română, până pe 6 noiembrie în mediul urban și până pe 5 noiembrie în rural.

Titlurile de stat sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

FOTO: Ministerul Finanțelor Facebook