Economic NeamțACTUALITATEECONOMIE

O nouă ediție de titluri de stat Tezaur: se acordă dobânzi de până la 7%

de Sofronia Gabi

Ministerul Finanțelor anunță o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur, dobânzile anunțate fiind cuprinse între 6,10 și 7%. Investițiile pot fi făcute în perioada 9 februarie – 6 martie. Pentru subscrierile făcute pe o perioadă de un an dobânda este 6,10%, la scadența la 3 ani dobânda crește la 6,55% și ajunge la 7 procente pentru scadența la 5 ani.

Între 9 februarie și 4 martie titlurile de stat pot fi cumpărate  online, prin Ghișeul.ro, iar de pe 9 februarie până la data de 5 martie, tot online, achiziția poate fi făcută de către cei înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV). Până pe 6 martie titlurile de stat pot fi cumpărate direct de la sediile unităților Trezoreriei Statului. Investițiile pot fi făcute și prin subunitățile Companiei Naționale Poșta Română, până pe 5 martie în mediul urban și cel mai târziu până la data de 4 martie, în mediul rural. Investitorii pot efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, și sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani.

Investițiile în titlurile de stat sunt garantate de stat și au risc foarte scăzut. Acestea au valoarea nominală de 1 leu, sunt în formă dematerializată, iar dobânda se plătește anual, conform prospectului de emisiune. La cea de-a doua ediție din acest an a titlurilor de stat Tezaur sunt dobânzi mai mici decât în ianuarie când statul a acordat 6,40% pentru maturitate la un an, 7% pentru maturitate la 3 ani și 7,40% pentru scadența la 5 ani.

 

Autor:

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
