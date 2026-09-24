O nouă bază de intervenție pentru pompierii din Neamț. Contract de aproape 4 milioane de lei

O nouă subunitate de pompieri va fi construită în localitatea Dragomirești, județul Neamț, după ce Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” a semnat, astăzi, 24 septembrie, contractul pentru realizarea investiției.

Contractul, în valoare de 3.917.012 lei, inclusiv TVA, a fost atribuit în urma unei proceduri de licitație deschisă. Lucrările vor fi realizate de asocierea formată din S.C. ADERUS CONSTRUCT S.R.L. și S.C. DURABIL TOP CONSTRUCT S.R.L., prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD).

Durata totală a contractului este de 20 de luni. Proiectarea va fi realizată în maximum patru luni, iar execuția lucrărilor este prevăzută pentru o perioadă de 12 luni.

„Noua subunitate de pompieri va deservi comunele Bârgăuani, Dragomirești, Războieni, Ruginoasa, Ștefan cel Mare, Tupilați, Țibucani și Văleni, contribuind la îmbunătățirea capacității de intervenție în această zonă. Realizarea investiției reprezintă un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii de intervenție și pentru creșterea capacității de răspuns în situații de urgență, în beneficiul comunităților din zona Dragomirești”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Foto: ISU Neamț