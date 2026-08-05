O nouă amânare în dosarul medicilor ortopezi acuzați de luare de mită – așteaptă judecătorii rezultatul comisiei de disciplină de la SJU Piatra-Neamț?

Unul din cele mai vechi dosare penale de pe rolul Tribunalului Neamț este cel al medicilor ortopezi acuzați de luare de mită (amănunte aici). Aflat pe rolul instanței de fond din anul 2019, cu nenumărate amânări de pronunțare, repunere pe rol și iar termene pentru soluționarea cauzei, judecătorii ar fi trebuit să se pronunțe în ședința din 4 august, așa cum fusese stabilit la 16 iulie, pentru continuitatea completului de judecată.

În momentul în care sentința era așteptată ca fiind iminentă, instanța a amânat din nou pronunțarea pentru data de 31 august, fără nici un temei nu în formă scrisă pe portalul instanței cel puțin. Poate judecătorii așteaptă un rezultat al comisiei de disciplină din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț în cazul truselor și implanturilor de osteosinteză descoperite de o comisie de control în vestiarul folosit de medicii ortopezi pe parcursul lunii trecute. Sau rezultatul comisiei de cercetare a evenimentului, așa cum a susținut managerul SJU Piatra-Neamț, Alexandru Patrașcu.

În aceste condiții rămâne de văzut dacă magistrații se vor pronunțat în ultima zi a verii calendaristice sau nu, având în vedere faptul că practica a demonstrat că astfel de comisii, disciplinare, de cercetare a evenimentului, sau de oricare alt fel, au de regulă termene foarte mari până la o concluzie finală. Iar aceasta poate fi contestată în instanță.

Acest dosar se judecă deja de 7 ani, având peste 65 de termene și este, încă, la instanța de fond.

FOTO: portal.just.ro

G.S.