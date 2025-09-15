O mașină a rămas blocată într-o groapă pe o stradă din Piatra Neamț

Incident neobișnuit duminică, 14 septembrie, în municipiul Piatra Neamț. Un autoturism a rămas blocat într-o groapă apărută pe strada Mihai Stamatin, după ce o placă de beton s-a rupt sub greutatea acestuia.

Apelul la 112 a fost făcut la ora 12:15, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri cu o autospecială pentru descarcerare. Salvatorii au acționat pentru deblocarea și scoaterea autoturismului din groapă.

Șoferița, o tânără de 24 de ani, nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pentru siguranța participanților la trafic, zona a fost balizată de un echipaj al Poliției Locale. Autoritățile urmează să stabilească modul în care s-a produs deteriorarea carosabilului.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț